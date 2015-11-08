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اليوم.. ورشة بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية فى جامعة سوهاج

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اليوم.. ورشة بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية فى جامعة سوهاج اليوم.. ورشة بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية فى جامعة سوهاج
تعقد كلية الطب بجامعة سوهاج، اليوم الأحد، ورشة عمل بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، بحضور الخبير والجراح العالمى جورجيسكو سكرتير الجمعية الأوروبية للجراحات الميكروسكوبية وأساتذة من كلية الطب واستشاريين وشباب الأطباء من داخل وخارجها، حسب د. نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة.

وقال د. حسان النعمانى، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب ومدير الوحدة، إنه سيتم إجراء عمليات جراحية وميكروسكوبية فى الوحدة يتم نقلها مباشرة بقاعة الفيديو كونفرانس بمعرفة الخبير والجراح العالمى جورجيسكو.

جدير بالذكر أن وحدة الجراحات الميكروسكوبية بطب سوهاج تعتبر ثالث وحدة على مستوى الجمهورية.

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مصر 365

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