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بالفيديو وزير الصحه يتجرد من الرحمة ويتجاهل بكاء شخص يستنجد به لانقاذ زوجتة

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بالفيديو وزير الصحه يتجرد من الرحمة ويتجاهل بكاء شخص يستنجد به لانقاذ زوجتة بالفيديو وزير الصحه يتجرد من الرحمة ويتجاهل بكاء شخص يستنجد به لانقاذ زوجتة

في موقف مخزى لوزير الصحة الدكتور ” احمد عماد ” وذلك بمعهد ناصر حيث استغاث المواطن ” محمد سيد خفاجه ” بوزير الصحه اثناء مروره بالمستشفى لطلب مساعدته بعد ان تعرضت زوجته لغيبوه منذ اكثر من اسبوع دون عنايه طبيه او تقرير صريح من الاطباء فيما تجاهل وزير الصحه الامر وابعد عنه المواطن قائل له ” روح للدكتور يحللك مشكلتك ” الامر الذى جعل المواطن يجهش بالبكاء وفيما التقى معه مجموعه من الصحفين لينقلوا مشكلته للراي العام قام المواطن بصوت حزين مليئ بالدموع والاسى بحكى قصته على مسمع ومرئى العديد من الصحفين .
حيث روى ” محمد سيد خفاجه ” قصته وانه مواطن مصرى يعيش هو واسرته فى محافظة السويس وجاء إلى معهد ناصر لاجراء عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامه لزوجته المريضه ولكن تعرضت زوجته اثناء لعمليه لجلطتين في المخ ومن ثم دخلت في خيبوبه كامله منذ اكثر من اسبوع دون استقرار للحاله او تقرير طبي يكشف تفاصيل الحاله وماالاسباب التى ادت إلى تدهور الحاله بذلك الشكل وعندما حاولت الاستنجاد بوزير الصحه رد علي قائا ” روح للدكتور يحللك مشكلتك ” وانا لا اعلم من هو هذا الدكتور إلا انه اراد ان يدفعنى ويزيحنى عن طريقه فقط .

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