الحوثيون يدخلون مديرية دمت بالضالع والمقاومة اليمنية تستعيد أجزاء منها

>سقطت مدينة دمت بمحافظة الضالع وسط اليمن بأيدى ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح بعد معارك عنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات استمرت عدة أيام.

وذكر موقع "هنا عدن" الإخبارى أن الميليشيات اجتاحت المدينة مساء أمس بعد نفاد الذخيرة من المقاومة ومقتل الشيخ صالح مسعد الريشان قائد المقاومة الشعبية فى قعطبة أكبر مديريات محافظة الضالع، وهو ثانى قائد للمقاومة يقتل فى دمت بعد يوم واحد من مقتل نايف الجماعى.

ونقل الموقع عن مصادر بالمقاومة أن العناصر المحسوبة على التيار السلفى وحزب التجمع اليمنى للإصلاح الأخوان المسلمين انسحبوا بطريقة مفاجئة قبل سقوط المدينة، وأكدت المصادر أن المقاومة فى الضالع سارعت بتعزيز مقاتليها بالأفراد والمعدات تحسبا لأى هجوم للميليشيات قد يستهدف مدينة الضالع.

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