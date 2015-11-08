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مصرع وإصابة العشرات فى غارات لطائرات سوريا وروسية على مدينة دوما بريف دمشق

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مصرع وإصابة العشرات فى غارات لطائرات سوريا وروسية على مدينة دوما بريف دمشق مصرع وإصابة العشرات فى غارات لطائرات سوريا وروسية على مدينة دوما بريف دمشق

>لقى أكثر من 20 شخصا مصرعهم بينهم 6 أطفال فى غارات جوية شنتها طائرات سوريا وروسية على مدينة دوما بريف دمشق الشرقى.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" بالعربية اليوم "الأحد" عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله"إن الغارات أسفرت أيضا عن إصابة 40 آخرين، وأن طائرات حكومية نفذت الغارات على دوما وألحقت بها دمارا واسعا".

بدورهم، قال ناشطون حسب القناة "إن طائرات روسية نفذت غارتين جويتين على المدينة الواقعة فى الريف الشرقى لدمشق وأنها استهدفت سوقا شعبيا وسط المدينة".

واتهم الناشطون الطيران الروسى بشن الغارة الثانية أثناء إسعاف المصابين من الغارة الأولى الأمر الذى تسبب فى ارتفاع أعداد القتلى والمصابين.
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