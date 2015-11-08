منشق عن داعش يكشف عن خلافات بالتنظيم وصلت للاقتتال الداخلى وتصفية الخصوم

كشف تسجيل مصور لاعترافات أحد المنشقين عن تنظيم "داعش" الإرهابى عن وجود خلافات داخل التنظيم وصلت حد الاقتتال الداخلى وتصفية الخصوم.

وجاء فى التسجيل الذى بثته وسائل إعلام تابعة للناشطين السوريين- وفقاً لقناة "سكاى نيوز" بالعربية الأحد، أن المنشق عن التنظيم ويدعى أبو الوليد التونسى اعترف بوجود حالات كثيرة من المدمنين خصوصاً من الآذريين والتونسيين الموالين لداعش.

وأوضحت وسائل الإعلام السورية المعارضة أن التسجيل ومدته 10 دقائق تقريبا بثته إحدى الفصائل السورية المعارضة المعروفة باسم المكتب الإعلامى لجبهة الأصالة والتنمية وقالت أنه الجزء الأول من سلسلة اعترافات ستنشر لاحقا.

وبحسب التسجيل فإن أبو الوليد التونسى كان يعمل فى نقطة طبية ضمن مستشفى لمعالجة الأمراض النفسية والإدمان تابع لداعش فى الرقة.

وتطرق التونسى إلى الخلافات بين والى الرقة أبو لقمان وشخص آخر هو أبو محمد العدنانى المتعلقة بتسيير شئون التنظيم فى سوريا، موضحا أن الخلافات بينهما ومواليهما استعرت ووصلت إلى خلافات شرعية.

كان التنظيم قد شهد خلافات وتصفيات بين من يتبع الشرعى الأول فى داعش البحرينى تركى البنعلى والسعودى أحمد الحازمى.

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