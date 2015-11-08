ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الروسية على البوكمال بشرق سوريا لـ 71 شخصا

أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الغارات الروسية التى استهدفت مدينة "البوكمال" الواقعة شرق سوريا إلى 71 قتيلا.

وذكر المرصد السورى- حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية الأحد، أن "عدد الشهداء المدنيين ارتفع إلى 53 على الأقل بينهم ستة أطفال ومواطنتان جراء الغارات على مدينة البوكمال".

وكان المرصد السورى قد أفاد فى وقت سابق بأن أكثر من 20 شخصا بينهم 6 أطفال قد قتلوا فى غارات جوية على مدينة "دوما" بريف دمشق الشرقى.

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