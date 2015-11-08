رد قوى من الحكومة المصرية على مزاعم إستهداف صاروخ لطائرة بريطانية فى شرم الشيخ

نشرت بعض وسائل الإعلام البريطانية تقريرا إخباريا يفيد بأن هناك طائرة بريطانية قد تفادت صاروخ تم إطلاقه عليها أثناء تحليقها فى سماء شرم الشيخ فى شهر أغسطس الماضى، وقد تم إذاعة هذا التقرير على الكثير من المواقع الإخبارية البريطانيه وذلك بعد التكهنات التى أعلنتها بريطانيا عن وجود عمل إرهابى كان هو السبب فى تحطم الطائرة الروسية يوم السبت الماضى.

وفى رد قوى ونارى من الخارجية المصرية على هذة المزاعم الكاذبه قال (أحمد ابو زيد) المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية (أن هذة التقارير كلها غير دقيقة وكاذبة وإدعاءات منافيه للعقل ولا يمكن تصديقها)، وقال إستهزاءا بهذة الأقاويل (من الممكن أن يكون قائد الطائرة شاهد الصاروخ فتنحى جانبا حتى تفاداة ثم عاد إلى مسارة مرة أخرى، أو من الممكن أن الطيار كان بيحلم إنه تفادى صاروخ أطلق عليه).

هذا وقد كشف عن حقيقة هذة الواقعة حيث قال (أنه كان يوجد بالقرب من المطار فى قاعدة عسكرية تدريب أرض ارض ولم يكن هناك أى أطلاق نار جوى بالمرة، وهذا ما يكذب كل الإدعاءت البريطانية).

شبكةعيونالإخبارية

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