لحماية طفلك من لين العظام..عرضيه للشمس من عمر خمس شهور

كثير من الأطفال يصابون بمشاكل العظام بسب نقص بعض الفيتامينات الضرورية للجسم مثل نقص فيتامين الكالسيوم وفيتامين د وهى من العناصر الأساسية لتكوين ونمو عظام الطفل.

حول ذلك يقول دكتور عمرو فؤاد مدرس جراحة العظام بطب الأزهر، يتسبب نقص بعض الفيتامينات بجسم الأطفال خاصة فيتامين د وأ وعنصر الكالسيوم فى حدوث بعض المشاكل الصحية بعظام الطفل والتى تتعلق بنمو وبناء وتكوين عظامه.

واستكمل د. عمرو قائلا: "يتسبب نقص بعض الفيتامينات بجسم الطفل فى تعرضه لبعض المشاكل الصحية بالعظام مثل تقوس الساقين وتأخر المشى وكذلك تزداد فرص الإصابة بمرض لين العظام وأهم أسبابه نقص فيتامين د والكاليسوم.

وتابع د. عمرو قائلا: "يجب على الأمهات الحرص على تغذية طفلها تغذية صحية سليمة والاهتمام بتغذيته بالأطعمة الغنية بالكالسيوم والعناصر الغذائية المفيدة لصحة جسم الطفل وكذلك الاهتمام بتعرضه لأشعة الشمس فى فترات مناسبة بداية من عمر خمس شهور للحصول على فيتامين د المفيد لتكوين عظام الطفل لتجنب تعرضه لمشاكل تأخر المشى وتقوس الساقين ولين العظام".

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