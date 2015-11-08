مفاجأة.. الشيكولاتة والمشروبات الغازية بريئة من تهمة التسبب فى البدانة

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن الصودا والوجبات السريعة والحلوى ليست السبب الرئيسى فى التسبب بالبدانة بالولايات المتحدة، مؤكدة أن الأطعمة مثل البرجر والجبن والشيكولاتة والمشروبات الغازية ليست لها علاقة بزيادة مؤشر كتلة الجسم بين البالغين.

وكان الباحثون قد عكفوا على تحليل معدلات استهلاك البالغين والشباب للمشروبات الغازية والحلوى والوجبات السريعة المرتبطة بزيادة مؤشر كتلة الجسم على نحو 95% من السكان فى الولايات المتحدة.

ونظرا لعدم وجود الاختلاف الكبير فى استهلاك هذه الأطعمة بين الأفراد الذين يعانون من وزن زائد أو معتدل الوزن، خلصوا إلى أن الغالبية العظمى من مشاكل فى الوزن ليست ناجمة عن استهلاك المشروبات الغازية والحلوى والوجبات السريعة وحدها .