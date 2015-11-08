مش بس للدفا.. 6 فوائد صحية لشوربة العدس أهمها ضبط السكر وعلاج القولون

شوربة العدس من أشهر الأطباق على المائدة المصرية، وخاصة فى فصل الشتاء، بل تعد شوربة العدس من أهم أنواع الطعام المرتبطة بفصل الشتاء نظرا لقدرتها على منح الجسم مزيدا من الدفء المقاوم لبرودة الجو.

فيما يؤكد أخصائى السمنة والنحافة الدكتور خالد يوسف أن فوائد شوربة العدس تتجاوز كونها طعاما مانحا للدفء، وتساعد على منح الجسم العديد من الفوائد الأخرى أهمها.

>- تعد بديلا صحيا للبروتين الحيوانى كما يمكن الاستعانة بها فى أنظمة خسارة الوزن، نظرا لعدد سعراتها القليلة نسبيا وخاصة بعد إضافة كمية كبيرة من الخضراوات إليها أثناء الإعداد.

>- تساعد على تنظيم نسبة الأنسولين والسكر بالدم لذا تعد غذاء مثاليا لمرضى السكرى.

>- تساعد على الحد من أعراض القولون العصبى والانتفاخات.

>- تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وخفض نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

>- تعد من أفضل أنواع الطعام الواقى من الأورام السرطانية.

>- تحتوى على نسبة عالية من الألياف لذا فهى تساعد على تنظيم عمل الأمعاء وعلاج حالات الإمساك.

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