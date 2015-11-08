بالصور.. رئيس الجمارك يتفقد إحباط محاولة تهريب نصف طن حشيش بميناء بورسعيد

تفقد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، مساء أمس السبت، عملية إحباط محاولة تهريب نصف طن من طربة الحشيش داخل مشمول رسالة تفاح قادمة من ميناء طرطوس السورى إلى ميناء غرب بورسعيد.

وأشاد عبد العزيز، بالدور الذى تلعبه مصلحة الجمارك من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالموانئ المصرية للقضاء على مافيا تهريب المخدرات وردع كل من يحاول أن يفسد ويدمر أخلاقيات الشباب.

وقال عبد العزيز، إنه منذ أن توليه منصب رئيس لمصلحة الجمارك تم تحرير 11 ألف محضر تهريب سلع أو بضائع متنوعة خلال عام، لافتا إلى المجهودات التى تبذل للارتقاء بالمنظومة الجمركية حفاظا على أموال الدولة.



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