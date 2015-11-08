نقابة الأطباء توزع غدا بالإسكندرية سماعات طبية لغير القادرين من ضعيفى السمع

تنظم لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء، صباح غد الاثنين، حفلاً موسعًا بدار الحكمة فى الإسكندرية، لتسليم 75 سماعة طبية على الفقراء والمحتاجين من ضعاف السمع، فى إطار دورها المجتمعى فى خدمة المرضى من غير القادرين.

ويعتبر تسليم السماعات الطبية أحد الأنشطة الشهرية للجنة، بالإضافة إلى تسليم الأطراف الصناعية والدراجات البخارية والكراسى المتحركة لذوى الإعاقات، بخلاف المساهمة فى تكاليف إجراء العمليات الجراحية والأجهزة الطبية وتلبية احتياجات المرضى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتدعم اللجنة المستشفيات الحكومية بعدد من الأجهزة الطبية، وتقدم الخدمة الطبية عبر قوافلها العلاجية بمختلف المحافظات.