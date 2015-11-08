اليوم.. مدير أمن سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين

تقيم مديرية أمن سوهاج، بإشراف اللواء أحمد أبو الفتوح مدير الأمن، اليوم الأحد، المراسم النهائية للصلح بين عائلتى آل عباس وآل لبيب بناحية قرية بندار الشرقية، بدائرة مركز شرطة جرجا.

ووجهت الدعوة للدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وكافة القيادات الشعبية والتنفيذية، ورجال الدينين الإسلامى، والمسيحى، للمشاركة فى مراسم الصلح المقرر إقامتها بساحة دوار عائلة السلاطنة بالقرية، وتخصيص 2000 مقعد للحضور من القرية والقرى المجاورة للمشاركة والشهادة على الصلح.

ترجع الواقعة والمحرر لها المحضر رقم 2796 جنايات المركز إلى بداية 2015 بعد وقوع مشاجرة بين أفراد عائلتى آل عباس، وآل لبيب، بقرية بندار الشرقية بسبب الخلاف على أرض زراعية، نتج عنها مقتل "أدهم. ع. ع" من أفراد العائلة الثانية، واتهم فى مقتله "أكرم. ع. ف" و"سيد. ع. ف" من عائلة عباس، واللذين أصيبا بطلقات نارية بالأقدام فى المشاجرة.