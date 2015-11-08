يعقوب يوسف المرزوقي: أتقن لغة الإشارة لمساعدة ذوي الإعاقة

موظف يؤمن بأن التطور الاقتصادي والتجاري الذي تشهده إمارة دبي يصنع من أي موظف طموح «موظفاً متميزاً».

يعقوب يوسف المرزوقي، ضابط تفتيش أول بإدارة عمليات المسافرين ( مبنى رقم 2)، التحق بالعمل في جمارك دبي عام 2006، حيث عمل آنذاك مفتشاً جمركياً وتدرج خلال مسيرته العملية إلى عدة مناصب، وما يميزه بأنه يحب العمل بكل شغف؛ فرسالته السامية في رد الجميل والعرفان لوطننا الغالي تبقى أثمن أهدافه.

عُرف يعقوب بعشقه لمواجهة التحديات والصعوبات والتغلب عليها،، وكأي موظف يسعى لتنمية مهاراته وذاته، التحق المرزوقي بالعديد من الدورات التدريبية، وشجعه ذلك على إعداد ست مواد تدريبية لتطوير وتنمية الموظفين في مجال التفتيش والعمل الجمركي، بالإضافة إلى الندوة المتميزة حول الأمن والسلامة المهنية للشركاء الاستراتيجيين.

لا يتردد يعقوب في مساعدة زملائه ونقل حصيلته المعرفية وخبرته العملية للآخرين لضمان النفع ونشر الفائدة في محيط عمله، إذ ساهم في تطوير وإعداد فريق عمل مختص بمهام الإشراف ومتابعة سير العمل في الإدارة.

لغة الإشارة

المرزوقي عضو في فريق المساندة بمبنى المطار 2، ويعمل على مدار الساعة، لسد احتياجات العمل، وهو يرى بضرورة إتقان فن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولذا بادر بالالتحاق في دورة لغة الإشارة، وأصبح بهذه الخطوة أول موظف على مستوى إدارة عمليات المسافرين يتطوّع لمد يد العون لهذه الفئة الخاصة، بالإضافة إلى مشاركته باستمرار في العديد من الأعمال التطوعية والمجتمعية.

ساهم الموظف يعقوب المرزوقي في تقديم 23 اقتراحاً يخدم مصلحة العمل، ويتولى رئاسة وعضوية سبعة فرق عمل لتطوير الوحدة التنظيمية بإدارة عمليات المسافرين في مبنى المطار 2، وهو حاصل على جوائز عديدة تقديراً لجهوده باعتباره أفضل موظف في خدمة العملاء، وأفضل موظف في المشاركات الخارجية، بالإضافة إلى تكريمه واحداً من الموظفين المتميزين بالإدارة.