التحقيق مع صلاح دياب فى التربح غير المشروع والإخلال بعقود نيو جيزة

أفاد مصدر أمنى بأن قوة أمنية توجهت إلى فيلا رجل الأعمال صلاح دياب بطريق مصر أسيوط الزراعى وألقت القبض عليه صباح اليوم.

وأوضح المصدر أن رجل الأعمال امتثل لرجال الشرطة والمأمورية الأمنية التى استهدفت منزله وخرج برفقتهم وسط إجراءات أمنية.

ويواجه دياب تحقيقات مكثفة واستجوابات من أجهزة الأمن حول اتهامه التربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" فى مدينة 6 أكتوبر.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت باستعجال تقارير لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة، والتى تم تشكيلها من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب وآخرين فى عام 2007، والصادر لهم قرار بالتحفظ على أموالهم من النيابة العامة، لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" فى مدينة 6 أكتوبر.

لينكات صلاح دياب