مش بس أمراض عضوية خلى بالك.. سمنة الأطفال تصيبهم باضطرابات السلوك

إصابة الأطفال بمرض السمنة وزيادة الوزن، من الأمور التى تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية والعضوية.

أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم يؤكد أن أضرار السمنة وزيادة الوزن عند الأطفال تتجاوز كثيرا حدود الأثر العضوى، وتمتد لتشمل الأثر النفسى والسلوكى للطفل.

عن أهم الآثار النفسية والسلوكية لسمنة الأطفال، يقول طلعت أن شعور الطفل بكونه مختلف أو أنه يعانى عيبا فى مظهره الخارجى من أكثر الأمور تأثيرا على حالته السلوكية، وقد ينتج عنها العديد من المشاكل أهمها:

>- العزلة وعدم الرغبة فى الاندماج اجتماعيا.

>- عدم القدرة على التفاعل وتكوين صداقات جديدة.

>- فقدان الثقة بالنفس.

>- فى بعض الحالات قد يصاب الطفل بحالة من اليأس من خسارة الوزن مما يدفعه للرغبة فى تناول الطعام بصورة مفرطة.

يؤكد طلعت أن تعرض الطفل لهذه المشاكل السلوكية ينتج فى المقام الأول عن الطريقة التى يتعامل بها من قبل الأهل والأصدقاء، فنعته بالسمنة والاستهزاء بجسده، وحثه دائما على خسارة الوزن حتى يصبح أكثر جمالا وقبولا لدى البعض، هو ما يعرضه لتلك المشاكل.

والحل تبعا لرأى طلعت يبدأ بإقناع الطفل بأن خسارته للوزن أمر متعلقا بصحته فى المقام الأول، وأن عليه فقط ترشيد كمية الطعام التى يتناولها واختيار الطعام الصحى الذى يساعده على النمو السليم.