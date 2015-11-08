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بالصور.. القبض على صلاح دياب ونجله على ذمة قضايا فساد

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بالصور.. القبض على صلاح دياب ونجله على ذمة قضايا فساد بالصور.. القبض على صلاح دياب ونجله على ذمة قضايا فساد
ألقت قوات الأمن منذ قليل القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله من الفيلا التى يقيمان فيها وذلك لاتهامهما فى عدد من قضايا الفساد المالى وبدأت منذ قليل جهات التحقيق استجوابهما فى عدد من الوقائع الخاصة بإهدار المال العام.
>اليوم السابع -11 -2015

وكانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت باستعجال تقارير لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة، والتى تم تشكيلها من خبراء وأساتذة الجامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب وآخرين فى عام 2007، والصادر لهم قرار بالتحفظ على أموالهم من النيابة العامة، لاتهامهم بالتربح غير المشروع والإخلال بعقود أرض مدينة "نيو جيزة" فى مدينة 6 أكتوبر.
>اليوم السابع -11 -2015

وأشار مصدر بنيابة الأموال العامة إلى أنه يحق لجميع المتهمين الصادر لهم قرار بالتحفظ على الحضور أمام محكمة الجنايات للترافع عن نفسهم أمام هيئة المحكمة التى تنظر قرار التحفظ بتاريخ 10 نوفمبر الجارى أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، والتى تعقد جلساتها بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة.
>اليوم السابع -11 -2015

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