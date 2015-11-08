مقتل ضابط بالأمن السياسى وصديقه فى عدن اليمنية

>قتل مجهولان، اليوم ضابطا بالأمن السياسى بعدن يدعى شارد طاهر الحازمى الشعيبى فى منزله وصديق له كان معه فى المنزل يدعى عبد الله الدينى .

ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة الأمناء التى تصدر فى عدن عن مصادر محلية، أن مجهولين يستقلان دراجة نارية توقفا عند منزل الضابط بعد ظهر اليوم وطرقا الباب ولما فتح لهما اقتادوه بالقوة إلى السطح وأطلقا عليه النار فسقط قتيلا، وكان الضابط قد استغاث بصديقه قبل مقتله وعندما كان يصعد للسطح لنجدته أطلق عليه النار فمات على الفور.

وتشهد مدينة عدن حالة من الانفلات الأمنى منذ تحريرها فى منتصف يوليو الماضى تمثلت فى حوادث اغتيالات لشخصيات عسكرية وأمنية كلها حدثت فى الشوارع وهذه هى المرة الأولى التى يطرق فيها القتلة أبواب منزل لقتل هدفهم ولم تتمكن قوات الأمن من القبض على الفاعلين فى معظم هذه الحوادث.

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