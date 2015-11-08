متضررون ضمن الـ"30 ألف وظيفة" يدعون لوقفة اليوم أمام وزارة التعليم

دعا العشرات من مستبعدى وظائف المعلمين بوزارة التربية والتعليم الـ"30 ألف وظيفة"، إلى تنظيم وقفة احتجاجية ظهر اليوم الأحد أمام مقر وزارة التربية والتعليم، تنديدا باستبعادهم من المسابقة رغم تقدمهم بمسوغات التعيين، فور الإعلان عن نتائج المسابقة.

وقال أحمد السيد، من محافظة الفيوم، إن الوزارة استبعدت قرابة 1000 معلم، بعد إعلان النتيجة وترتيبهم ترتيبا أساسيا، موضحا أنهم توجهوا إلى المديريات التعليمية وتقدموا بمسوغات التعيين، ثم أصدرت الوزارة خطابا إلى المديريات التعليمية باستبعاد تخصصات معينة من المسابقة بحجة أنها غير مناسبة للوظيفة المعلن عنها، متسائلا: "لماذا لم تحدد الوزارة التخصصات والمؤهلات المطلوبة من البداية؟".

وأوضح أنه بعد التقدم ونجاح المعلمين تم استبعادهم من المسابقة بموجب خطاب تم إرسالها من قبل مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة إلى المديريات، الأمر الذى يكشف عشوائية العمل، وذلك على حد قوله.

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