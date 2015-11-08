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هاشتاغ "جاستن بيبر يكره جمهوره" الأكثر تداولاً في السعودية

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الأحد 08-11-2015 02:37

أثار النجم العالمي جاستن بيبر موجة غضب عارمة عبر موقع "تويتر" إثر إنسحابه بشكل مفاجئ من الحفل الذي كان يحييه في أوسلو بعد أداء أغنية واحدة فقط، تاركاً جمهوره النرويجي يبكي.

وإعتراضاً على سلوك بيبر الذي يشوه صورته أمام الملايين، أنشأ الملايين هاشتاغ #JustinHatesHisFansParty أي جاستن يكره جمهوره، وأصبح الأكثر تداولاً في المملكة العربية .

وبعد الحفل الذي جاء مخيباً للآمال، نُشر فيديو على موقع صحيفة في.جي النرويجية اليومية، لبيبر وهو يقول لجمهوره: "انتهيت.. لن أقدّم العرض"، وذلك بعد أن اقترب من الصف الأول من الجمهور الحاضر ونهره وشكا من أنه لا يستمع إليه.

وقام بيبر بالاعتذار من جمهوره لاحقاً عبر موقع انستقرام قائلاً: "للأسف كان أسبوعاً صعباً بالنسبة إليّ .. أيام طويلة بلا نوم فيما يجب علي أن أكون مستعداً فور دوران الكاميرات. لم أقصد الإساءة بأيّ حال، لكنني اخترت إنهاء الحفل بعد أن رفض الموجودون في الصف الأول الإنصات".

 

 

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