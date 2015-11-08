أحمد مكي أفضل ممثل كوميدي مصري في استفتاء "سيدتي" 2015

فاز النجم أحمد مكي بلقب أفضل ممثل كوميدي مصري عن مسلسله "الكبير 5" مناصفةً مع زعيم الكوميديا عادل إمام في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" الأوسع عربياً.

وأحمد مكي بفوزه الجديد هذا في استفتاء "سيدتي" الدرامي السنوي الشامل يعلن تصدره كنجم كوميدي أول الدراما الكوميدية المصرية جنباً إلى جنب مع زعيم الكوميديا المصري والعربي عادل إمام، رغم أنه كرر نفسه للعام الخامس على التوالي بشخصية الكبير في مسلسله الكوميدي الناجح "الكبير" المستمر بموسمه الخامس بنجاح مصري وعربي لافت، رغم انسحاب شريكته الأساسية ببطولته دنيا سمير غانم سعياً منها نحو نجاحها الفردي المستقل.

وربما سر نجاح أحمد مكي الجماهيري رغم تكراره شخصية الكبير،والتوأمة مع أشقائه التوائم: جوني وحزلقوم عبر إدخال شقيق سوداني توأم إلى قائمة إخوته التوائم الآخرين،ونقل جزء من أحداث الموسم الجديد إلى تركيا ومافياتها،ورغم عدم إستغلاله التصوير الخارجي كما يجب لإشعار المشاهد بجديد ما ولو على هذا الصعيد، إلا أن نجاحه يعلن مما لا شك فيه أن شخصية الكبير أصبحت الماركة المسجلة لأحمد مكي على غرار شخصيات أخرى التصقت بصاحبها الفنان طوال عمره على غرار: الفنان اللبناني الراحل حسن علاء الدين بشخصية شوشو،والفنان الأردني نبيل المشيني بشخصية أبو عواد،والفنان الأردني الراحل محمود صايمة بشخصية حمدي ،والفنان السوري الراحل نهاد قلعي بشخصية حسني البورظان،ودريد لحام بشخصية غوار الطوشي،ورفيق السبيعي بشخصية أبو صياح.

وكلها شخصيات كوميدية استغلت لسنوات جماهيرياً في المسرح والتلفزيون وحتى السينما. كما استغل أحمد مكي شخصية الكبير لخمس سنوات في التلفزيون وربما يستغلها أيضاً سينمائياً،فشخصية حزلقوم كانت شخصية سينمائية بفيلمه "لا تراجع ولا استسلام". فاستضافها تلفزيونياً كشقيق توأم للكبير ،وربما يستضيف الدبور الذي أطلق نجوميته بفيلم "مرجان أحمد مرجان" بالمواسم القادمة.

ومادامت الساحة الدرامية خالية له ولعادل إمام في ظل عدم جرأة زميلهما الفنان الكوميدي الشاب أحمد حلمي على خوض تجربة الدراما الكوميدية خوفاً منه أن يؤثر ذلك على حضوره السينمائي في شباك دور السينما حين يقدم أفلام سينمائية،وهذا قلق زائد في ظل نجاح النجوم الشباب في السينما والدراما مثل: أحمد السقا وكريم عبد العزيز ومحمد رمضان.

والسؤال الهام الذي يطرح نفسه بقوة اليوم: هل يملك أحمد مكي جرأة تقديم شخصية درامية كوميدية قوية جديدة في رمضان 2016 القادم أم سيتكىء مجدداً في ماركته المسجلة المضمونة: الكبير أوي في رمضان إلى أجل غير مسمى؟

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