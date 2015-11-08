لن تتوقع ماذا يحدث إذا وضعت نقطة من الزيت داخل الاذن!

كثيرآ من الناس يواجهون مشاكل سمعية والتهابات فى الاذن والالام شديدة ايضآ هذا الامر الذى يصحبة عدم التركيز والصداع بسبب أوجاع الاذن فهى تؤثر على الانسان بشكل كبير ، هذة المشاكل التى تصيب الاذن تحدث نتيجة لإصابة الاذن بالبكتريا والفيروسات وهذة تسمى التهابات داخلية وتكون مصحوبة بألم شديد ، وبعض الناس يشعرون بإنسداد السمعى مع ألم بالاذن ايضآ فهذا يكون نتيجة تراكم الشمع بدرجة كبيرة ،فأغلب الناس يعالجون هذة المشكلة بتنظيف الاذن بقطعة من القطن المفوف على شىء رفيع ،لكن هذة الطريقة سليبة للغاية فهى تزيد من التهابات الاذن لأن الاذن حساسة فند اصطدامها بجسم غريب تلتهب على الفور فهذة الطريقة المعتادة التى يفعلها معظم الناس تكون مضرة وخاطئة .

لكى تحافظ على الاذن وتنظفها بطريقة أمنة وصحية وتعالج الالتهابات الموجودة سواء فى داخل الاذن أو خارجها فعليك بتدفئة قطرات من زيت الزيتون ووضع قطرة فى كل فتحة من الاذن فهذا يقوم بتجميع الشمع الزائد ثم يسيل ويخرج تلقائيآ من الاذن فعليك بتجفيفة بقطنه من الخارج .

يعمل زيت الزيتون على منع الالتهابات فى الاذن لانه مضاد للالتهاب ، فلذلك إذا شعرت بوجع فى أذنك عليك استخدام هذة الطريقة لتحل المشكلة دون اللجوء الى الطبيب ،لكن اذا كان الامر بسوء شديد فعليك استشارة الطبيب بالطبع .

شبكةعيونالإخبارية

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