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لتفادى زيادة الوزن فى الشتا خليك فى الكيوى وعصير الليمون والبرتقال

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لتفادى زيادة الوزن فى الشتا خليك فى الكيوى وعصير الليمون والبرتقال لتفادى زيادة الوزن فى الشتا خليك فى الكيوى وعصير الليمون والبرتقال
مع انخفاض درجات حرارة الجو وحلول موجة الطقس البارد تزداد فرص إصابة الأشخاص بأمراض الانفلونزا وأدوار البرد والتهابات الحلق ويسعى الكثيرون للتخلص من برودة الجو والحصول على الدفء من خلال بعض الأطعمة والمشروبات التى تسبب زيادة الوزن .

حول ذلك يقول دكتور أحمد الخطيب أخصائى علاج السمنة والتغذية العلاجية، تساهم التغذية الصحية والسليمة خلال فترة برودة الجو فى الحماية من التعرض للإصابة ببعض الأمراض المرتبطة بانخفاض حرارة الجو ومنها الانفلونزا وادوار البرد حيث يؤدى تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين Cمثل البرتقال والجوافة والليمون والكيوى لتقليل فرص الاصابة بأدوار البرد.

واستكمل د. أحمد قائلا: "يفضل تناول الليمون والجوافة والبرتقال فى صورة عصائر مع مراعاة اضافة القليل من السكر لتجنب زيادة وزن وكذلك يمكن إضافة القليل من الليمون على طبق السلاطة أو شوربة الخضار بدلا من تناول المسليات التى تتسبب فى زيادة وزن .

وينصح د. أحمد الامهات بضرورة الحرص على أن يتناول الأطفال الخضراوات والفواكه مع برودة الجو لكى يحصل الجسم على الفيتامينات الضرورية والتى تساعد على تقوية مناعتهم لحمايتهم من نزلات البرد والتهاب الحلق .
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