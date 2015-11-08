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مدير عام الإيسيسكو يشارك فى الاجتماع التشاورى لمؤتمر المانحين لدعم الصومال

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مدير عام الإيسيسكو يشارك فى الاجتماع التشاورى لمؤتمر المانحين لدعم الصومال مدير عام الإيسيسكو يشارك فى الاجتماع التشاورى لمؤتمر المانحين لدعم الصومال

>شارك الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو أمس فى مقر "اليونيسكو" بباريس فى الاجتماع التشاورى للإعداد لمؤتمر المانحين لدعم قطاع التعليم فى الصومال.

حضر الاجتماع الدكتور بدر العيسى وزير التربية ووزير التعليم العالى فى دولة الكويت، وخضراء بشير على وزيرة التربية فى جمهورية الصومال الفيدرالية، والدكتور عبد الله حمد محارب المدير العام للأليكسو، والدكتور غانم النجار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وقد تم الاتفاق على العديد من الخطوات الإجرائية اللازمة لعقد المؤتمر.
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