جدل حول وضع اللاجئين يجدد الخلاف داخل الحكومة الألمانية

>تجدد الخلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم فى ألمانيا بشأن تقييد حقوق اللاجئين القادمين من سوريا وذلك بعد يومين فقط من حل خلاف يتعلق بطريقة التعامل مع تدفق اللاجئين بمعدلات قياسية.

واضطرت الحكومة أمس الجمعة لتوضيح أن سياستها بخصوص منح حق اللجوء للقادمين من سوريا ما زالت كما هى دون تغيير بعدما قال وزير الداخلية توماس دى مايتسيره إنه تلقى وصفا معدلا لوضع اللاجئ وإن اللاجئين سيمنعون من إحضار أفراد أسرهم للانضمام إليهم.

لكن تعليقات الوزير فى مقابلة إذاعية فتحت مرة أخرى باب الخلاف بين حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تنتمى له المستشارة أنجيلا ميركل وشريكيها فى الائتلاف.