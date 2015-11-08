وزير التموين: عائد الاستثمار فى دول أفريقيا هو الأعلى على مستوى العالم

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القارة الافريقية لديها فرص كبيرة لتحقيق عوائد على الاستثمار وإستقطاب مستثمرين من مناطق مشبعة بالاستثمار، موضحا أن عائد الاستثمار فى دول أفريقيا هو الأعلى على مستوى العالم، حيث تمتلك المواد الخام والموارد البشرية وربع أسواق العالم.

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر الغرف التجارية الافريقية مساء أمس السبت، والذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية وحضره رؤساء الغرف التجارية لدول أفريقيا وشهده وزراء التجارة والصناعة والاتصالات والمعلومات والهجرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام، ومحمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن "تحقيق تنمية مستدامة لدول أفريقيا يتطلب إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول الأفريقية، وتدعيم وسائل النقل واللوجستيات داخل القارة الأفريقية لربط الدول الأفريقية بعضها ببعض، ووجود تكامل بين هذه الدول فى الموانئ وطرق التخزين والتداول، وتأسيس فكر للتحالف الاستراتيجى يؤسس على نقاط محددة يكون المستهدف ليس داخل القارة فقط ولكن خارجها أيضا".

وأضاف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن "فرص التعاون بين الدول الأفريقية سوف تؤدى إلى توفير الاستثمارات والتكنولوجيات لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة خالقة لفرص العمل ومشروعات زراعية لتوفير الأمن الغذائى إلى جانب تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة لتنمية الصادرات البترولية".

ومن جانبه، أشار المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن وزارة الاتصالات تدعم اتحاد الغرف التجارية الأفريقية، حيث أنشأت قاعدة البيانات للغرف والبوابة الإلكترونية والمبنى الذكى كما أقامت قاعدة البيانات للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لتنشيط وزيادة حركة التجارة بين الدول الأفريقية.

وطالب السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بتوحيد جهود التعاون بين الدول الأفريقية، لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتلك القارة الأفريقية ثروات كبيرة ولابد من استثمارها لتحقيق التقدم والرفاهية لشعوبها.

وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر والاتحاد العام تقدم كل الدعم للاتحاد العام للغرف التجارية الأفريقية، حيث تم توفير مقر له بالقاهرة وإقامة بوابة إلكترونية أفريقية، وذلك لتحقيق التكامل وخلق جسور التعاون بين الدول الأفريقية وتنمية الصادرات وسيتم وضع خطة عمل طموحة لاتحاد الغرف الأفريقية لتنمية التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية.