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"لا لهبوط تشيلسى" هاشتاج ساخر من "البلوز" بعد الهزيمة أمام ستوك سيتى

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جاء هاشتاج "لا لهبوط تشيلسى" ضمن قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الأحد، بعد هزيمة فريق نادى تشيلسى أمام نادى ستوك سيتى، بنيتجة هدف مقابل لا شئ، أمس السبت، فى إطار مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز "بريمير ليج".

وسخر رواد "تويتر" من الهزائم المتلاحقة لـ"البلوز"، إذ هُزِمَ الفريق اللندنى فى 7 مباريات من أصل 12 مباراة لعبها حتى الآن فى الدورى الإنجليزى، الأمر الذى جعل من بطل النسخة الماضية من البطولة يحتل المركز الـ16 فى جدول ترتيب فرق الدورى لهذا الموسم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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