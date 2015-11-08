قناة السويس: عبور 243 سفينة بضائع صب بحمولة 13.2 ألف طن خلال سبتمبر 2015

كشفت تقارير إحصائية حديثة صادرة عن هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة من الاتجاهين استقبل خلال شهر سبتمبر من العام الحالى 243 سفينة بضائع صب بحمولة قدرها 13192 ألف طن وشهدت القناة القديمة من الشمال للجنوب، حيث عبرت 152 سفينة بحمولة قدرها 10356 ألف طن والقناة الجديدة من الجنوب إلى الشمال شهدت عبور 91 سفينة بحمولة قدرها 5863 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن الحمولات أقل من 50 ألف طن كان نصيب القناة القديمة منها خلال شهر سبتمبر 2015 41 سفينة بحمولة قدرها 1452 ألف طن، والقناة الجديدة عبرت بها 22 سفينة بضائع صب بحمولة 657 ألف طن والحمولات من 50 إلى 100 ألف طن، كان نصيب القناة القديمة منها 97 سفينة بحمولة قدرها 6463 ألف طن، فيما شهدت القناة الجديدة من الجنوب عبور 61 سفينة بحمولة 3823 ألف طن.

وأضافت التقارير، أن الحمولات من 100 إلى 150 ألف طن كان نصيب القناة القديمة منهاسفينة واحدة بحمولة قدرها 118 ألف طن، والقناة الجديدة سفينة واحدة أيضا بحمولة قدرها 119 ألف طن، أما الحمولات اكثر من 150 ألف طن كان نصيب القناة القديمة منها 13 سفينة بحمولة قدرها 2350 ألف طن والقناة الجديدة شهدت عبور 7 سفن بحمولة قدرها 1237 ألف طن.

مهاب مميش:275 سفينة عبرت قناة السويس الأسبوع الماضى بحمولة 15مليون طن