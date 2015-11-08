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6 إبريل تدعو لدعم السياحة فى شرم الشيخ.. وتشارك فى هاشتاج "هتفسح فى بلادى"

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6 إبريل تدعو لدعم السياحة فى شرم الشيخ.. وتشارك فى هاشتاج "هتفسح فى بلادى" 6 إبريل تدعو لدعم السياحة فى شرم الشيخ.. وتشارك فى هاشتاج "هتفسح فى بلادى"
دعت حركة 6 إبريل لدعم السياحة فى شرم الشيخ وباقى المدن السياحية فى ، إذ نشرت الحركة تدوينة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تدعو فيها الفنادق وشركات السياحة والشرطة لتسهيل رحلات المصطافين والسائحين لكى تستطيع الطبقات والعائلات القادرة مادية على زيارة المدن السياحية، الأمر الذى يعود على العاملين فى هذا المجال بالنفع، بحسب ما جاء فى إحدى تعليقات الصفحة على التدوينة.

وقالت الصفحة الرسمية لـ"6 إبريل" فى تدوينتها "لو الفنادق والأوتيلات وشركات السياحة تعمل عروض كويسة للناس اللى تقدر تسافر فى الأجازات بتاعة رأس السنة، وأجازة منتصف العام الدراسى.. ولو الشرطة تعامل المصطافين والسائحين المحليين فى شرم الشيخ والغردقة وعلى الطرق بشكل لطيف.. يا ريت الطبقات والعائلات اللى ظروفها المادية بتسمح.. تروح تقضى الأجازات والفُسح فى المدن السياحية والشواطىء المصرية البديعة"، ثم شاركت الصفحة الرسمية فى هاشتاجات ‫"‏هتفسح فى بلادى" و"‏شرم الشيخ‬" و"‏الغردقة‬" و"‏أسوان"‬ و"‏الأقصر‬".

وردت الصفحة على اعتراض أحد المعلقين على ماجاء فى المنشور بأن قالت "احنا مش ناسيين اللى بيموت! والفكرة مش تصييف وانبساط! فى مصريين كتير - بتكلم عن العمال والموظفين - فى مدن سياحية هايتسرحوا وهايسيبوا شغلهم بسبب اللى بيحصل! مش عيب اننا نحاول نساعدهم، فين الغلط؟".


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