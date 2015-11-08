قيادى شيعى مصرى يخاطب مقتدى الصدر بـ"حجة الإسلام" ويؤكد: ننفذ توصياتكم

وجه أحمد راسم النفيس، الباحث الشيعى المصرى، رسالة إلى مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى فى العراق، طمأنه خلالها على أوضاع الشيعة فى مصر وأنهم ينفذون بالفعل التوصيات التى كان "الصدر" قد طالبهم بها فى الرسالة التى بعث بها إلى شيعة مصر مؤخرا.

كما وصف "النفيس"، خلال الرسالة قرار وزارة الأوقاف بإغلاق ضريح الإمام الحسين فى ذكرى عاشوراء بالخاطئ وغير المبرر.

واستخدم النفيس، فى الرسالة التى نشرها عبر موقعه الإلكترونى، عبارات التقدير والاحترام أثناء مخاطبته لزعيم التيار الصدرى، حيث أشار إليه برتبته الدينية الشيعية وهى "حجة الإسلام" ووجه له الشكر على الخطاب الذى وجهه -أى الصدر- إلى شيعة مصر مؤخرا.

وقال النفيس: "ننظر بتقدير واحترام إلى رسالتكم الكريمة التى وجهت إلى شيعة مصر فى أعقاب القرار الخاطئ وغير المبرر الذى اتخذته السلطات بإغلاق ضريح الإمام الحسين منعا للشيعة من الاحتفال بالذكرى السنوية لاستشهاد أبى الأحرار الإمام الحسين بن عليه عليه السلام، وهو القرار الذى جرى توظيفه على الفور لشن حملة ضغط على النظام الحاكم فى مصر من قبل أطراف دولية لا يروق لها على الإطلاق إفشال مشروع الربيع العربى فى إطاره الوهابى وتعمل جاهدة لإعادة مصر إلى بيت الطاعة الصهيووهابى"، بحسب ماورد فى نص الرسالة.

كان مقتدى الصدر، قد وجه خطابا إلى شيعة مصر طالبهم خلالها بالمشاركة السياسية وفتح قنوات للحوار مع السنة والمسيحيين المعتدلين.

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