هيئة "الطرق والكبارى": لا خسائر بسبب السيول وأضرارنا محدودة

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى، إنه لا خسائر تعرضت لها الطرق التابعة للهيئة بسبب السيول التى تعرضت لها بعض محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن عدم وقوع خسائر جاء بفضل التدخل السريع من قبل مجموعات العمل التى تواجدت على الطرق لشفط المياه.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، لـ"اليوم السابع": "لا توجد خسائر على الإطلاق بالطرق.. والأضرار محدودة جدا كالانهيار الذى تعرض له طريق برج العرب"، لافتا إلى أن الهيئة انتهت من رفع آثار السيول على كل الطرق باستثناء طريق برج العرب الجارى إصلاح انهياره والحفرة التى حدثت بعمق 6 أمتار بفعل الأمطار".

وأكد "ترك"، أن الهيئة كانت تتبع سياسة إيقاف حركة المرور فى أى منطقة بالطرق تتراكم بها السيول، لحين شفط المياه سريعا ورفع "الطمى" المتكون، لذلك كل الطرق السريعة لم تتعرض لخسائر أو تلفيات، سوى الانهيار الذى تعرض له طريق برج العرب.

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