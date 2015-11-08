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جدل بشأن حالة "مبارك" الصحية بعد تداول صورته بمستشفى المعادى

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جدل بشأن حالة "مبارك" الصحية بعد تداول صورته بمستشفى المعادى جدل بشأن حالة "مبارك" الصحية بعد تداول صورته بمستشفى المعادى
أثارت صورة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهو راقد على سرير مستشفى المعادى العسكرى، متحدثا إلى نجله علاء، جدلا واسعا بين أنصاره حول الحالة الصحية التى يعانى منها مبارك فى الفترة الأخيرة.

أكد مقربون من الرئيس الأسبق، لـ"اليوم السابع"، أن نجليه علاء وجمال مبارك منذ خروجهما من السجن وهما دائما التردد لمتابعة الحالة الصحية لوالدهما، خاصة بعدما كشف التقرير الطبى التى أصدرته مستشفى المعادى لمحكمة النقض، والذى أظهر تدهور الحالة الصحية لمبارك وإصابته بقصور بوظائف الكلى وارتفاع بضغط الدم والتهابات متكررة بالمسالك البولية، وصعوبة حضوره جلسة محكمة النقض فى قضية قتل المتظاهرين، التى كانت من المقرر عقدها بدار القضاء العالى وقررت المحكمة تقلها إلى مكان اخر وحددت جلسة 21 يناير لنظرها.


>مؤيدو مبارك يتداولون أحدث صورة له مع نجله علاء داخل مستشفى المعادى

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