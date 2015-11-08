نائب رئيس الطيران المدنى سابقا: تحقيقات سقوط الطائرة الروسية قد تستمر عاما

أكد أبو الغيط محمد شحات، نائب رئيس سلطة الطيران المدنى للسلامة الجوية سابقا، أن التحقيقات فى سقوط الطائرة الروسية ستأخذ وقتا طويلا قد يصل إلى عام، لأنها تطلب حضور مندوب عن الدولة المصنعة للطائرة وعن دولة التسجيل للطائرة، وكذلك الدولة المشغلة ومصر أيضا لها دور.

وأضاف رئيس سلطة الطيران المدنى للسلامة الجوية، أن كل ما يقال حاليًا فى هذه الحادثة سواء الكلام عن عمل إرهابى أو غيره له طابع سياسى وليس فنى، مشيرًا إلى أن المسائل الفنية فى سقوط الطائرة تتقاسمها حوالى 4 دول مختلفة.

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