نصائح ذهبية لحجاب صيفي مريح وأنيق

تتطلّب إطلالة المحجّبة الصيفيّة اهتماماً بتفاصيل صغيرة، هي في غاية الأهميّة، كي تضمن إطلالة مميّزة ومحتشمة. ومن أهمّ هذه التفاصيل:

ـ الابتعاد عن الأقشمة والخامات التي ترفع من حرارة الجسم أو التي تلتصق بالجسم، كالجرزي أو السباندكس، والاتجاه بدل ذلك إلى الأقشمة التي تُسهم في التبريد، مع الاحتفاظ بالحشمة المطلوبة للحجاب.

ـ اختيار الألوان التي تمنح الإطلالة إشراقة صيفيّة مميّزة، تتناسب وضرورة الابتعاد عن الأسود والكحليّ والبنيّ.

ـ استخدمي الاكسسوارات المناسبة كي تمنحي إطلالتك حيويّة، من خلال إضافة ألوان إلى إطلالتك. يُمكنك أن تستعيني بدبابيس خاصّة بالحجاب، أو بالبروش، أو بالمجوهرات، أو بالساعات والنظارات، أو بالأحذية والحقائب.

ـ اختاري طريقة سهلة وبسيطة للحجاب، يُمكنك تطبيقها من دون أيّ صعوبة أو إعاقة لحركتك. إن كنت ترتدين قميصاً أو فستاناً بقبّة عالية، فتجنّبي وضع الحجاب بشكل مطويّ، منسدل على الكتفين، أو حول العنق. سيُفسد مظهرك. كما احذري من ارتداء أكثر من شيلة كطبقات بهدف التلوين، فالسوق مليء بالنقوش والطبعات التي يمكنك الاستعانة بها بدلاً من التلوين بالطبقات، واتّجهي إلى الأقمشة الناعمة.

إليك قاعدة هامّة: اختاري حجاباً يكون عكس ملابسك تماماً، فإن كانت ملابسك أنيقة جدّاً، يجب أن يكون أسلوب الحجاب وشكله بسيطاً.

ـ بدلاً من ارتداء الطبقات، عليك اللجوء إلى الجاكيت والباليرو، فهما ؤمّن التهوئة مناسبة للصيف.

-عليك بالابتعاد عن الملابس الضيقة وخاصة البنطلون وهي أساسا لا تناسب الحجاب.