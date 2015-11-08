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من هي المصممة السعودية التي وقعت إطلالة إليزابيث بانكس؟

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من هي المصممة السعودية التي وقعت إطلالة إليزابيث بانكس؟ من هي المصممة السعودية التي وقعت إطلالة إليزابيث بانكس؟

السبت 07-11-2015 14:45

خطفت الممثلة الشهيرة إليزابيث بانكس Elizabeth Banks الأنظار في حفل اقتتاح فيلم Mockingjay Part 2 مؤخراً في لندن، حيث كانت متألقة بتصميم يحمل توقيع المصمّمة الشابة رزان العزوني .

جمع تصميم رزان العزوني بين الفخامة الكلاسيكية و التصميم العصري ليكون الخيار المثالي لنجمة السجادة الحمراء إليزابيث بانكس. وقد اختارت بانكس البنطلون الأسود ليكمل إطلالتها بهذا التصميم المميّز، على الرغم من أنّ المصمّمة كانت قد عرضته مع بنطلون واسع باللون الأبيض في صفحتها.
شاهدي إطلالة إليزابيث بانكس بتصميم رزان العزوني في الصور أعلاه.

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سيدتي

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