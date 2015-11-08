خادم الحرمين أكثر الزعماء تأثيراً في القرار السياسي

مجلة "فوربس" الأمريكية تضع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله - ضمن أوائل الشخصيات الأكثر نفوذا في العالم، في تصنيفها هذا العام (2015).

وتصدر خادم الحرمين الشريفين قائمة أقوى الشخصيات في العالم العربي.

المجلة الأميركية، أعلنت عن الترتيب السنوي لأقوى الشخصيات تأثيرًا في العالم لعام 2015.. وهو التصنيف الداخل في نطاق التأثير الإيجابي.

قيادته للأمة ب «الحكمة والحزم والعزم» مصدر فخر للعرب والمسلمين

والجميع تابع الأنباء العالمية بأن الترتيب تصدره بوتين، متجاوزًا الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي حل في المرتبة الثالثة، فيما حلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في المركز الثاني. وقائمة الأسماء تضم 73 زعيم دولة ورئيس شركة ومنظمة دولية، اعتبرتهم الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم للعام 2015. بعضهم تأثيره سلبي.

وجاء في المركز الرابع بابا الفاتيكان فرنسيس، وفي المركز الخامس الرئيس الصيني تشي جين بينغ، بينما احتل المركز السادس مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل غيتس، تبعته رئيسة البنك الاحتياطي المركزي الأميركي جانيت يلين، التي تبوأت المركز السابع.

وحل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في المركز الثامن، فيما جاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تاسعاً، واحتل المركز العاشر لاري بيغ، المشارك في تأسيس محرك البحث وشركة “غوغل”.

وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في المركز الرابع عشر، متقدما على 58 زعيماً في العالم ضمنهم قادة دول كبرى، تم اختيارهم ليكونوا في قائمة المجلة هذا العام.

فوربس.. مقياس أم إشارة

يتضح من ردود الفعل، وصدى هذا الاختيار على الساحة الداخلية والعربية والعالمية / بخاصة في الداخل ؛ أن ردة الفعل إيجابية وكبيرة بحجم رجل الدولة (سلمان بن عبدالعزيز )، وفي الوقت ذاته ؛ من الملاحظ أن قرار مجلة فوربس لم يثر الدهشة.. بل منحها الاسم وأسماء الشخصيات الأخرى / المستحقة منها ؛ دعاية كبيرة، وهي خطة ذكية – بلا شك – من إدارة المجلة.

فدخول شخصية مثل الملك سلمان بن عبدالعزيز في التصنيف وتحقيقه هذا المركز، المتقدم على قادة عالميين؛ لدولهم كثير من المواقف الايجابية، هو تصنيف محل تقدير من السعوديين والعرب.

الملك سلمان لم يتم اختياره مجاملة، بل لقراراته الحازمة وأفعاله الحاسمة.

والمتابع للملك سلمان، وخبرته – حفظه الله - في الإدارة والسياسة التي تستند على أكثر من 48 عاما ؛ هي نتاج مدرسة المؤسس الملك عبدالعزيز، وملوك المملكة من بعد المؤسس ( سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله - رحمهم الله جميعا)، واطلاعه على تاريخ الأمم، وحرصة على أهل العلم والأدب والثقافة والصحافة، وأهل الدراية من الموظفين والمواطنين ممن يملكون الرؤى.. مع الفطنة والذكاء الحاد الذي منحه الله تعالى، والسمات الخاصة من الشجاعة والكرم والاقدام، والهيبة التي يشعر بها كل من يقابله أو يحاوره أو يتعامل معه، هيبة لاتمنع من استقبال الملك للحق والاستماع للحقيقة.. العارف المتابع له – يحفظه الله - يدرك أن " فوربس " استندت على بعض من شخصية الملك سلمان ..

من الواضح أن مجلة فوربس منحت هذا الترتيب للملك سلمان، بناء على معطيات معينة ومحددة وضعت أمام اللجنة، من أبرزها قراره الحازم والحاسم تجاه اليمن.. فقرار " عاصفة الحزم ". كما يتضح أن " فوربس " لم تلم بكل مواصفات وقدرات الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي ظهر بعض منها في القرارات السريعة والحاسمة، وكان أبرزها التعيينات الأولى لضمان استقرار المملكة، واستقرار وتطور تعاملها مع دول العالم ومن أجل بناء مواقف حاسمة كثير منها مؤثر في العالم، منها مايتعلق بالمواقف السياسية، وأخرى اقتصادية.. وهي قرارات لايوجد على الأرض من زعيم يمكن أن يفعل ويقرر كما قرر الملك سلمان. فالقرارات هذه لم تعنِ فقط استقرار الداخل، بل الداخل من أجل استقرار ووضوح رأي ورؤية مع دول العالم.

فالدولة المقتدرة المتمكنة من نفسها ؛ يمكن لأي دولة في العالم أن تتعامل معها براحة ووثوق تامين.

لاحظوا هنا، كيف تنظر دول العالم للقيادة السعودية وللمملكة.. نظرة كلها ثقة وتقدير واحترام.

والمتابع يعرف كيف هي الحالة الاقتصادية في العالم، والحالة السياسية في المنطقة، والحروب التي يراد فرضها، والارهاب، ومواقف الدول الكبرى المتذبذبة، والتي احتاج كثير منها إلى موقف حازم شجاع وقوي وصادق من الملك سلمان لتميل الكفة إلى إرادة الحق، وهي الارادة السعودية وكل الأخيار في العالم، سواء ما يتعلق بالقرار تجاه اليمن أو القضية الفلسطينية، أو تجاه الحرب الدائرة في سورية والمنطقة العربية، أو فيما يهم العالم / الاقتصاد والاستقرار على الكرة الأرضية، والسلام بين الدول والعيش الكريم للشعوب.

منهج الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الزمن الصعب؛ منهج مثير للدهشة والاعجاب.. يد تقدم الخير، ويد تدفع عن الانسان الشر، كل ذلك من أجل الاستقرار والحياة الكريمة للمواطن والمقيم و وللعرب والمسلمين وكل البشر على الأرض.

الملك سلمان من المؤثرين إيجابيا

تأثير الملك سلمان – يحفظه الله – يتعدى قرار " عاصفة الحزم ".. فهناك أكثر من قرار " حزم وعزم ".. سواء على المستوى الداخلي، بمواصلة البناء، والذي ساهم في التخطيط لكثير منه على مستوى الدولة، وكله على مستوى منطقة الرياض.. ففي هذا المجال، لايرى – حفظه الله – اليوم، بل لديه رؤية ثاقبة / استراتيجية، لسنوات قادمة.

أو قرارات حزم وعزم وحكمة على المستوى الإقليمي / المنظومة الخليجية، أو منطقة الشرق الأوسط التي تعج بالاضطرابات. أو العالم، حينما فرضت المملكة نفسها بحكمة قائدها الملك سلمان، وصدق التوجه المعروف عنه وعن المملكة، لتساهم بفعالية في استقرار اقتصاد العالم وراحة الشعوب من اضطرابات الأسواق.. وأيضا المساهمة الفاعلة والمؤثرة في محاربة الارهاب، وفي استقرار الأمن.. بمواجهة دول ومنظمات تتزعم الارهاب وتتقصد هز الاقتصاد العالمي والتأثير على العالم سلباً.