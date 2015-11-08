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محافظ الشرقية يشدد على أهمية غلق مراكز الدورس الخصوصية

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محافظ الشرقية يشدد على أهمية غلق مراكز الدورس الخصوصية محافظ الشرقية يشدد على أهمية غلق مراكز الدورس الخصوصية
عقد الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، مساء أمس السبت، اجتماعاً مطولاً مع وكلاء الوزارات ومديرى الإدارات التعليمية بالشرقية ومدير عام مكافحة التهرب الضريبى بالشرقية أكد المحافظ خلال الاجتماع وقوف وزارة التربية والتعليم جنباً بجنب للعمل المستمر لمحاربة الدروس الخصوصية "الآفة الخطيرة المتراكمة من سنوات".

وأكد على ضرورة تضافر كل الجهود من كل الأجهزة الرقابية والتنفيذية والإدارات التعليمية للوقوف ضد الدروس الخصوصية بالشرقية.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تجفيف المنابع المحيطة بالمدرسة لعودة الدور الحقيقى للمدرسة ورجوع المعلم لدوره داخل الفصول المدرسية وهذه تعد "قضية قومية".

وتحدث عن وجود أزمة بالإدارات التعليمية وهذه مشكلة وسنتصدى لها بقطع رأس الفاسد.

أوضح المحافظ على أن مافيا الدروس الخصوصة تلعب على أولياء الأمور وخاصة الأمهات بتصدير فكرة أن المحافظ يهدد مستقبل أبنائهم.

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مصر 365