يوسف قنديل والسيد هاشم يتنافسان فى انتخابات المحامين بدمياط.. اليوم

يتنافس اليوم الأحد السيد هاشم ويوسف قنديل المحاميان على تمثيل مقعد نقابة دمياط فى النقابة العامة الفرعية للمحامين والتى مثلها السيد هاشم على مدار أربعة سنوات ماضية.

وقال قنديل فى برنامجة الانتخابية الذى عرضة على زملائه إن المشروع العام الذى يتبناه هو المشروع الذى تتبناه النقابة لخدمة المهنة وأعضاؤها من الزملاء والزميلات جميعا، ويستفيد منه جموع المحامين بخلاف الخدمة الفردية التى تمنح للفرد عضو الجمعية العمومية منفردا.

وتابع: وأيضا الاستفادة من قانون التحكيم وتفعيل نصوصة بإنشاء لجان تحكيم فى جميع فرعيات النقابة على مستوى الجمهورية لنظر الدعاوى غير العقارية والتى يجوز فيها الصلح، وعلى سبيل المثال وليس الحصر- دعوى صحة التوقيع- وهو ما يدر دخلا على المحامين والنقابة بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه سنويا، ويهدف إلى تشغيل مالا يقل عن خمسة عشرة ألف محام كمحكمين فى تلك اللجان".