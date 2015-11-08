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احرص على تطعيم طفلك ضد الحصبة لحمايته من أمراض الجهاز التنفسى

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احرص على تطعيم طفلك ضد الحصبة لحمايته من أمراض الجهاز التنفسى احرص على تطعيم طفلك ضد الحصبة لحمايته من أمراض الجهاز التنفسى
تجهل الأم أحيانا حجم الأضرار الصحية التى تقع على أطفالها جراء عدم الاهتمام بالتطعيم ضد الحصبة الألمانى والتى تتسبب فى تعرضه لبعض المشاكل الصحية التى تتعلق بالجهاز التنفسى.

حول ذلك يقول دكتور تامر صلاح سليم رئيس قسم الأطفال بمستشفى الهلال بشبين الكوم، إن الحصبة مرض فيروسى يصيب الأطفال ويتسبب فى ظهور بعض الأعراض على الطفل وأهمها":

1)طفح جلدى.

2)وجود نزلات شعبية.

3) وفى بعض الأحيان يصاب الطفل بالالتهاب الرئوى الذى يمثل خطورة على حياة الطفل.

واستكمل د. تامر قائلا "تساهم حملات التطعيم ضد الإصابة بالحصبة الألمانية التى تقوم برعايتها وزارة الصحة فى تقليل فرص إصابة الأطفال بمرض الحصبة الألمانية لذلك يجب على آلام الاهتمام بحصول طفلها على التطعيم لوقايته من الإصابة بالحصبة وكذلك أمراض الجهاز التنفسى والتى يفضل أن يحصل عليه الطفل بالمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة".

وتابع د. تامر قائلا: "يبدأ تطعيم الأطفال بمصل الحصبة الألمانى بداية من عمر 9 شهور، ومن المفترض ان تكون الأم قد حصلت آلام أثناء فترة حملها على التطعيم وهو ما يعطى طفلها مناعة للوقاية من الحصبة لمدة 9 شهور من عمر الطفل .
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