فيلم في الجول - الشوالي: هذا ما وجدته عندما تعاملت مع أبو تريكة

يرى المعلق التونسي عصام الشوالي أن المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق هو واحد من اللاعبين الذين أضافوا الكثيرة للكرة المصرية عبر تاريخها.

الشوالي حل ضيفا على فيلم FilGoal.com عن أبو تريكة في عيد ميلاد قديس الكرة المصرية.

شاهد الفيلم الذي صورناه مع إمام والشوالي وفهد العتيبي ووائل جمعة وعصام الحضري واحمد الطيب وعظماء في عالم الكرة المصرية.

وقال الشوالي "تريكة قدم الإضافة للكرة المصرية آخر 15 عاما، وحقق الكثير من الألقاب وأصبح واحد من أبرز لاعبي الكرة في تاريخ مصر".

وأضاف "في 2014 كان محللا في قنوات beIN سبورتس معنا في كأس العالم وتعاملت معه، اكتشفت إنسان تعرف لماذا أعطاها الله كل هذا فهو طيب القلب طيب اللسان وصادق وجميع الناس يحبونه".

وأردف "بلا شك هو دخل كل قلوب الجماهير العربية".