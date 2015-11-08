ضبط 2090 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل محل غير مرخص بالأزبكية

ألقت شرطة مباحث التموين بالقاهرة، القبض على صاحب محل غير مرخص لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة الأزبكية، بحوزته 2090 قطعة، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، ببيع صاحب محل غير مرخص قطع غيار السيارات، وبحوزته كميات من قطع الغيار "صينية الصنع" ومهربة جمركيا، ولا توجد لها أية فواتير أو مستندات تفيد بمشروعية حيازتها، ومجهولة المصدر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وداهمت المحل بدائرة قسم الأزبكية، وضبط مالكه وبحوزته 2090 قطعة غيار (بوجيهات– كلاكس– لمبات) بدون فواتير ومجهولة المصدر، وتحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.