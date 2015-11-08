العاهل المغربى يوقع خمس اتفاقيات لتنمية الصحراء بقيمة 7.7 مليار دولار

>وقع العاهل المغربى مساء السبت بمدينة العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية على خمس اتفاقيات لتقديم الدعم المالى لعدد من الاقاليم الصحراوية وكذلك بمد طريق سريع بلغت قيمتها الاجمالية 77 مليار درهم أى نحو 7.7 مليار دولار.

وقالت وكالة المغرب العربى الرسمية للأنباء ان الاتفاقيات تدخل ضمن خطة اطلق عليها"النموذج التنموى الجديد للأقاليم الجنوبية".

وقالت الحكومة المغربية ان هذا"النموذج يتمحور حول ثلاثة أهداف رئيسية هى حماية الثروات المائية والبحرية والنهوض بالطاقات المتجددة وحماية الانظمة الطبيعية والتنوع البيئى وتقوية شبكات الربط بين الاقاليم الجنوبية وباقى مدن وأقاليم المملكة وكذا مع باقى العالم".