سفارة ليبيا بالقاهرة: ننسق مع مصر لوضع حلول جذرية لقضايا الوطن العربى

قال القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة، محمد صالح الدرسى، إن المسئولين فى مصر وليبيا حرصوا على فتح خط مباشر من التواصل من أجل الوصول إلى حلول جذرية بشأن عدد من القضايا الساخنة التى تشهدها الساحة السياسية العربية، من خلال اللقاءات الدورية بين المستشار عقيلة صالح والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد الدرسى، خلال مؤتمر صحفى، أمس السبت، أن اتفاقا فى وجهات النظر بين القيادة السياسية فى البلدين على أن المرحلة الراهنة بالغة الدقة في تاريخ الوطن العربى، وتتطلب التكاتف وتوحيد الرؤى والجهود، لاسيما فى ظل عدد من التحديات أبرزها تنامى خطر تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية التي تعبث باستقرار المنطقة فى محاولة لرسم خريطة جديدة وفقا لمخطط الشرق الأوسط الجديد.

وأوضح أن ما يحال من مؤامرات من أجهزة استخباراتية لدول كبيرة لا تريد الخراب والدمار للعرب وتمزيق نسيجهم وتعميق هوة الخلاف بين بعضهم وتأجيج الفتن والخلافات، مؤكدا أن ما تشهده ليبيا ومصر من محاولات إرهابية لزعزعة الاستقرار فى البلدين مصيرها إلى زوال، فلن تستطيع كيانات إرهابية وجماعات مأجورة مهما حظيت من دعم مالى ولوجستى أن تهزم دولا.

وشدد على أن دولة ليبيا بكل جهاتها الشرعية تسعى إلى إنجاح الحوار الليبى من أجل حقن الدماء وتفعيل المصالحة الوطنية الشاملة من خلال حكومة الوفاق التي ترعاها الأمم المتحدة ونحن جميعاً مع الحوار السياسى الذى يخرج بلادنا من ما تعانيه حالياً.

وأعرب عن تأييده لكل خطوات الجيش الليبى الذى يحمى البلاد من الدواعش المجرمين والجماعات المتطرفة ونسانده حتى يطهر أرض ليبيا الطاهرة من هؤلاء المارقين الذين يسعون فى الأرض فسادا.