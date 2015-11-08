عباس يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول تطورات الأوضاع فى فلسطين

>التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس مساء السبت فى القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى، حيث جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية والبنود التى ستطرح على اجتماعات وزراء الخارجية العرب التى ستعقد بعد غد الاثنين فى الرياض على هامش القمة العربية وأمريكا الجنوبية.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطينى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عزام الأحمد، والناطق الرسمى باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الفلسطينى للشؤون الدبلوماسية مجدى الخالدى، وسفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكى.

وعن الجانب المصرى شارك الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية سعيد أبو على ورئيس مكتب الأمين العام المستشار على عرفان والمستشار طلال الأمين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

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