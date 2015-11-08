800 مليون ريال لتنفيذ 15 مشروعاً بلدياً في المناطق

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية م. عبد اللطيف بن عبد الملك آل شيخ عقود 15 مشروعاً بلدياً جديداً في عدد من المناطق والمحافظات بتكلفة إجمالية بلغت 846,965,067 ريالا، حيث اختصت هذه المشروعات بدرء أخطار السيول، إنشاء الحدائق، سفلتة الشوارع، إنشاء الجسور، وصحة البيئة، وعدد من الإنشاءات.

وتضمنت المشروعات الجديدة الموقعة لصالح المنطقة الشرقية، إنشاء مبنى محافظة حفر الباطن، تطوير وتأهيل أنظمة ضبط وتأكيد الجودة للأمانة في الفترة من 1436 حتى 1439 ه، جمع ونقل النفايات والتخلص منها بمحافظة الخفجي خلال الثلاث أعوام المقبلة، بتكلفة إجمالية قدرها 123,800,000 ريال.

وفي منطقة القصيم تضمنت المشروعات الجديدة التي وقعها معالى الوزير آل الشيخ مشروع تدعيم قناة تصريف السيول الشرقية بمدينة بريدة، إستكمال شبكة تصريف سيول طريق الملك عبد الله ببريدة، نظافة نطاق بلدية الصفراء، بتكلفة إجمالية قدرها 313,827,977 ريالا، وشملت مشروعات منطقة عسير، تنفيذ تقاطعات وجسور بأبها الحضرية بتكلفة قدرها 73,931,077 ريالا.

وشملت المشروعات الجديدة في منطقة جازان إنشاء جسور وأنفاق لتحسين التقاطعات الرئيسية لبلدية صامطة، ورفع منسوب الأراضي والمخططات وفتح الشوارع بالقرى، جمع ونقل النفايات والتخلص منها بمحافظتي أبو عريش والطوال والسهى، ونظافة محافظة ضمد وقراها ووادي جازان بتكلفة إجمالية قدرها 255,483,037 ريالا، بينما شملت مشروعات منطقة نجران، المرحلة الأولى من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للأمانة والبلديات التابعة لها بتكلفة قدرها 79,922,976 ريالا.

وتأتي هذه المشروعات حرصاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية على تلبية احتياجات المواطنين من المشروعات والخدمات البلدية وتوفيرها لهم في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، بما يكفل تحسين مستوى الخدمات البلدية التي تتواكب مع النهضة العمرانية التي تعيشها بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله وولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهما الله.