الحملة السعودية توزع كسوة الشتاء على السوريين في لبنان

أطلقت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية من خلال مكتبها في لبنان مشروع (شقيقي دفئك هدفي 3)، وذلك بتوزيع كسوة الشتاء على 800 أسرة سورية بواقع 13600 قطعة شتوية متنوعة في منطقة البقاع- مجدل عنجر- بر الياس.

وأكد مدير مكتب الحملة في لبنان الاستاذ وليد الجلال أن الحملة ستواكب بإذن الله احتياجات اللاجئين السوريين في ظل هذه الظروف المناخية القاسية التي تمر بها مناطق لبنان، مشيراً إلى أن المكتب أعد خطة لتغطية احتياجات أكبر عدد من اللاجئين بكافة المناطق اللبنانية ضمن هذا المشروع.

من جهته ذكر المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية د. بدر السمحان أن انطلاقة مشروع (شقيقي دفئك هدفي 3) للعام الثالث على التوالي هو تأكيد على الرعاية الحثيثة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في رعاية الأسر السورية اللاجئة والنازحة خلال مواسم الشتاء، مشيراً إلى أن هذا المشروع سيغطي بإذن الله احتياجات اللاجئين السوريين من الكسوة الشتوية في كل من الأردن وتركيا ولبنان والنازحين في الداخل السوري.