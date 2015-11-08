عشرة آلاف امرأة يشكلن أكبر شريط وردي في المملكة

تعتزم مبادرة 10kSA في 12 ديسمبر المقبل بكسر الرقم القياسي الذي أقيم في جدة عام 2010، وذلك بجمع عشرة آلاف امرأة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وذلك لتشكيل أكبر شريط بشري توعوي في العالم وتسجيله في موسوعة جينس للأرقام القياسية. بالرغم من أن المملكة العربية السعودية تتميز بخدمات وتسهيلات طبية راقية وتوفر برنامجاً صحياً عالمياً بدعم حكومي ١٠٠٪، إلا أنها تعتبر ضمن أعلى الدول إصابة بسرطان الثدي، وذلك لقلة الوعي والمفهوم الثقافي في المجتمع. لهذا تقوم الحملة بنشر الوعي بسرطان الثدي في المملكة، بهدف تثقيف النساء السعوديات بأهمية الفحص المبكر لهذا المرض.

الجدير بالذكر أن مشروع 10KSA المدعوم من قبل ألف خير ومركز البداية الذي قامت بتأسيسه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، والتي بدورها شريك مؤسس ورئيس مشارك للجنة الشرف بها.