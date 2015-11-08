«الأرصاد»: لا تأثير لإعصار «ميغ» على سواحل المملكة

أكد الناطق الرسمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني مساء أمس، أن إعصار " ميغ " الذي يتكون في بحر العرب لن يكون له تأثير بشكل مباشر على سواحل المملكة أو أجوائها - بإذن الله - سوى تدفق للرطوبة الناتجة عنه والتي قد تتأثر بها مرتفعات منطقة جازان.

وأوضح القحطاني في تصريح صحفي أن الإعصار " ميغ " هو إعصار من الدرجة الأولى ومن المتوقع أن يؤثر على جزيرة " سوقطرى " اليمنية والتي تقترب من عين أو مركز الإعصار وستتأثر برياح نشطة وأمطار غزيرة يتحول بعدها الإعصار إلى عاصفة مدارية تتجه غربًا نحو خليج عدن وينتهي على سواحل الصومال الشمالية.

وأشار إلى أن قوة إعصار " ميغ " ستبدأ من الدرجة الأولى على عكس إعصار "تشابالا " الذي بدأ بقوة أكبر من الدرجة الرابعة.