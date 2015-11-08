«أمانة الرياض» تغلق أربعة محلات وترصد 40 مخالفة على طريق الملك عبدالله

اغلقت امانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الروضة 4 محلات ورصدت 40 مخالفة اثناء جولاتها التفتيشية على المحلات الواقعة على طريق الملك عبد الله حيث بلغ عدد الزيارات 17 وعدد الاشعارات 17وعدد الاغلاقات 6 والمخالفات68 مخافة وعدد العمالة المستبعدة 25 عاملاً لوجود مخالفات صحية عليهم، كما تم مصادرة 92 كيلو جرام من مواد غذائية و22 من الاواني غير الصالحة للاستخدام.

اوضح رئيس بلدية الروضة م.عبدالله الطيار ان البلدية تعمل من خلال فريق عمل للقيام بجولته التفتيشية للتأكد من الحالة الصحية للعاملين بالمنشآت الصحية واستيفائهم بشروط الصحة العامة وللتأكد من سلامة المعروضات من المواد الغذائية وطرق تداولها وحفظها وطهيها وتحضيرها، هذا بالإضافة الى أنه تم تكثيف عمل الجولات الرقابية على المحلات التجارية للتأكد من سريان مفعول الرخص وعدم مخالفتها لأنظمة البيع، وصلاحية المواد الغذائية.

مؤكدا أن البلدية لا تألو جهدا في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية الجديدة الهامة في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية.