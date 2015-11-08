أمين القصيم يؤكد أهمية العمل المشترك لتحقيق رضا المستفيدين

شدد أمين منطقة القصيم م. صالح الأحمد في الاجتماع الدوري مع الوكلاء ومدراء الإدارات على أهمية التكاتف والعمل المشترك بين الإدارات داخل الأمانة لتحقيق الرؤى والتوجهات والأهداف الإستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية في الحقبة القادمة، والعمل على تنفيذ المبادرات التي تحقق أهدافا وطنية وتنمية اقتصادية تستهدف رضا المستفيد، والالتزام في التنفيذ وفق البرنامج المرصود والمدد الزمنية المحددة.

وأكد الأحمد أنه لا تهاون مع الإدارات المتأخرة في تطبيق التقنية وتوظيفها لخدمة العمل، مشيراً إلى أهمية تطوير الموارد والجهود الذاتية وابتكار أساليب عمل تحقق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانيات المتاحة، وترشد في المصروفات، مذكراً بتوجهات الأمانة الفترة الماضية في ضخ الدماء الشابة وتمكينها ودعمها حتى تكون كفاءات وطنية منتجة تكمل المسيرة.

كما راجع أمين القصيم ضمن الاجتماع مع الإدارات المسؤولة عن موسم السيول أداء الأمانة مع السيول التي هطلت على المدينة، وفتح باب المكاشفة والتقييم وتطبيق الخطط، والحث على ضرورة استمرار التنسيق والتفاعل بين الإدارات.

وكان الاجتماع راجع قائمة البرامج والرؤى والمبادرات المستهدف تحقيقها عام 2016م من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث قدم مدير تقنية المعلومات في الأمانة م. صالح العمري عرضا تفصيليا لاستراتيجية الوزارة في الحقبة القادمة وعلى المدى القصير، وما تضم من أهداف دقيقة وبرامج، وتركيز مجال العمل البلدي على تحسين مستوى الخدمات، وتحسين مستوى التنسيق مع شركاء التنمية ومعايير تنافسية عالمية.

كما فتح باب النقاش عن المبادرات، واستعراض مؤشر تحسين مستوى الخدمات المستهدف من قبل الوزارة، ومقارنة الأداء الحالي للأمانة لكل عنصر من العناصر الهادفة إلى تحقيق رضا المستفيد مع النسب المستهدفة في المبادرة الوزارية، كما ناقش الاجتماع ترشيد المصروفات والاعتماد على الجهود الذاتية.